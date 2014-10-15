СБУ отримала заяви на розшук вже понад 130 військових РФ, які могли зникнути на Донбасі

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє прес-центр СБУ.

«З моменту відкриття телефонної лінії для громадян Російської Федерації до Служби безпеки України надходять численні звернення від родин російських військовослужбовців, які розшукують своїх рідних і близьких на території України», - йдеться в повідомленні.

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«Нами прийнято заяви з розшуку 131 військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, доля яких невідома і які могли стати, по суті, жертвами російського режиму, будучи відрядженими на війну проти України», - повідомив радник голови СБУ

«Ми закликаємо об'єднання матерів, російські родини, які шукають своїх рідних, й далі звертатися до Служби безпеки України для пошуку близьких їм людей. Ми готові надати їм всебічне сприяння у питаннях пошуку», - наголосив Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 6 жовтня відкрила "гарячу лінію" для громадян Росії, які розшукують своїх родичів-військових, зниклих безвісти на території України.