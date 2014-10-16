Порошенко зустрівся з Меркель (фото)

Фото двосторонньої зустрічі розміщене на сторінці Порошенка у Твіттер.

Перед цим президент України висловив вдячність представникам української діаспори за теплу зустріч у Мілані.

«Вдячний українським діаспорянам за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні!», - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16-17 жовтня Порошенко відвідує з робочим візитом Італію.

У планах президента двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, головою ради міністрів Італії Маттео Ренці, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм і президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.

17 жовтня відбудеться зустріч президента України в багатосторонньому форматі з канцлером Німеччини, президентом Франції Франсуа Олландом, головою ради міністрів Італії, президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Європейської ради, та президентом Європейської комісії.

Також Петро Порошенко проведе двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Польщі, Швеції та Японії Євою Копач, Стефаном Левеном і Сіндзо Абе.