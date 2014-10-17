Порошенко продовжив бесіду з Меркель і Олланд після нормандського формату (фото)

Після зустрічі в нормандському форматі, президент Петро Порошенко продовжив переговори з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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