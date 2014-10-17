Порошенко продовжив бесіду з Меркель і Олланд після нормандського формату (фото)
16:05, 17 жовтня 2014Політика
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Після зустрічі в нормандському форматі, президент Петро Порошенко продовжив переговори з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
REUTERS
Про це в "Твіттері" написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
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"Після нормандського формату Порошенко, Меркельі Олланд продовжили нараду", - написав він.
Після нормандського формату Порошенко, Меркель та Оланд продовжили нараду pic.twitter.com/pTJ8OGZvAh
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 жовтня 2014
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