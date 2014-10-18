Шестеро з 11 бійців батальйону "Айдар", які зникли безвісті на Луганщині, знайшлися

Шестеро з 11 бійців добровольчого батальйону "Айдар", які позавчора зникли безвісті в районі населеного пункту Сміле в Луганській області, знайшлися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

"Ситуація в районі 32-го блокпосту, де протягом останніх днів тривали бої, непроста, але контрольована. Обстріли з мінометів та стрілецької зброї тривають. Наші військові відкривають вибірковий вогонь у відповідь, проводять активні антидиверсійні заходи. З одинадцяти бійців, які кілька днів тому зникли безвісті, до лав вже повернулися шестеро. Рятувальні заходи тривають. З метою збереження життя військових деталі операції не розголошуються", - сказав Польовий.

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