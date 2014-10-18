Порошенко пообіцяв демобілізацію всім, хто захоче піти на контракт

22:42, 18 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що будуть демобілізовані всі ті, хто бажає записатись на контракту армію.

армия (для рубрики) / фото пресс-службы Минобороны

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в суботу ввечері.

“Будуть демобілізовані всі ті, хто побажає записатись на контракту армію”, - сказав Порошенко.

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“Я за свободу слова, навіть під час війни. Але я за спільну відповідальність... Українських солдат захищаємо, українську територію - не здаємо”, - сказав президент.

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