Порошенко пообіцяв демобілізацію всім, хто захоче піти на контракт

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в суботу ввечері.

“Будуть демобілізовані всі ті, хто побажає записатись на контракту армію”, - сказав Порошенко.

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“Я за свободу слова, навіть під час війни. Але я за спільну відповідальність... Українських солдат захищаємо, українську територію - не здаємо”, - сказав президент.