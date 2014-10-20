17-річного сина "свободівця" заарештували за побиття ланцюгом міліціонера біля Ради 14 жовтня

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, за рішенням суду на час досудового розслідування вказана особа на прізвисько «Скорпіон» буде знаходитися під вартою. Такий запобіжний захід суд обрав, зваживши на тяжкість злочину, у якому підозрюється хлопець.

Читайте такожДо будівлі Ради вже відправили кількасот правоохоронців (фото)«Скорпіону» оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, молодого чоловіка було затримано правоохоронцями 16 жовтня. Під час обшуку в будинку, де проживав хлопець, було вилучено ланцюг, міліцейський шолом та речі, в яких він був одягнутий біля ВР.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня близько 12.00 до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах та з прапорами «Правого сектора». Ці люди кидали «коктейлі Молотова» і петарди в будівлю Верховної Ради. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями, стріляли по вікнах будівлі з травматичної зброї та рогаток.

Отримали поранення 17 правоохоронців, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Через ці провокації голова ВР Олександр Турчинов був змушений достроково закрити останнє пленарне засідання Верховної Ради 7-го скликання.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їхні активісти не брали участі в заходах біля будинку парламенту.

Столична міліція відкрила провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України.

16 жовтня міліція повідомила, що за участь у сутичках 14 жовтня під парламентом було затримано 41 особу.

10 із затриманих були арештовані в порядку статті 208 КПК, щодо 17 складені адміністративні протоколи за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Решта 14 громадян відпущені, «оскільки стосовно них наразі відсутні докази скоєння ними злочинів або адміністративних правопорушень», йшлося в повідомленні міліції.