На Луганщині прикордонники обстріляли диверсійну групу з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"На ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» (Луганська область) було не допущено проникнення на територію України зі сторони Росії диверсійно-розвідувальної групи. Прикордонний наряд помітив групу у складі 14 озброєних осіб учора вранці. Невідомі порушили державний кордон України та продовжили заглиблюватися на територію України. Прикордонники відкрили вогонь, однак група не вступала у бойове зіткнення, а повернулася на територію Росії", - сказав Лисенко.

Раніше повідомлялося, що Росія веде активну повітряну розвідку в районі Маріуполя.