Силовики запобігли спробі оточення бойовиками Щастя (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Вчора завдяки мужності українських військових вдалося зірвати задум терористів з оточення міста Щастя", - сказав Лисенко.

За його словами, терористи намагалися прорватися в районі населеного пункту Сміле, але були зупинені.

Читайте такожНа Луганщині прикордонники змусили диверсійну групу повернутися назад до Росії«Ми витримали вчора жорсткий бій, і всі наші блокпости на сході залишаються під контролем українських військових», - сказав речник.

Водночас Лисенко зауважив, що вчора під час бою та масованого обстрілу українських позицій загинув один боєць батальйону "Айдар", один військовий 95-ї аеромобільної бригади та ще декілька бійців з інших підрозділів.

"Наразі уточнюється кількість втрат", - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку прес-центр АТО поінформував, що банди бойовиків, що діяли в районі н.п. Сміле Луганської області, відступили.

«Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО банди бойовиків, що діяли в районі н.п. Сміле, розсіялися та відступили.

Протягом доби бойовики втратили особового складу до 14 осіб, один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет», - сказано у повідомленні.