Гелетея і Муженка попередньо визнали відповідальними за трагедію під Іловайськом

Такий висновок в проміжному звіті парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо подій в Іловайську озвучив її голова Андрій Сенченко.

Читайте такожКомбат "Дніпра" розказав, що найстрашніше було в Іловайську

"Не введення військового стану призвело до дезорганізації управління військовими діями, що значною мірою зумовило іловайські події", - говориться в тексті звіту.

У проміжному звіті ТСК значна міра відповідальності за іловайську трагедію покладається на керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил: "Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генерального штабу Віктора Муженка призвели до іловайської трагедії".

Також комісія покладає відповідальність за іловайську трагедію і на першого заступника начальника Генштабу збройних сил, начальника штабу АТО генерал-майора Назарова.

Також Андрій Сенченко заявив, що відповіді РНБО, Міністерства оборони і збройних сил на запити ТСК Ради щодо подій під Іловайськом досить повні, однак надійшли в засекреченому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня під Іловайськом сили АТО потрапили в оточення бойовиків. В ході боїв українські війська понесли великі втрати. За приблизними даними, у боях під Иловайском загинули 108 українських військовослужбовців.