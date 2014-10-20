Гелетея і Муженка попередньо визнали відповідальними за трагедію під Іловайськом
До втрат військовослужбовців під Іловайськом призвело невиконання норм закону про оборону України, зокрема, неоголошення військового положення.
Такий висновок в проміжному звіті парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо подій в Іловайську озвучив її голова Андрій Сенченко.
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"Не введення військового стану призвело до дезорганізації управління військовими діями, що значною мірою зумовило іловайські події", - говориться в тексті звіту.
У проміжному звіті ТСК значна міра відповідальності за іловайську трагедію покладається на керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил: "Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генерального штабу Віктора Муженка призвели до іловайської трагедії".
Також комісія покладає відповідальність за іловайську трагедію і на першого заступника начальника Генштабу збройних сил, начальника штабу АТО генерал-майора Назарова.
Також Андрій Сенченко заявив, що відповіді РНБО, Міністерства оборони і збройних сил на запити ТСК Ради щодо подій під Іловайськом досить повні, однак надійшли в засекреченому вигляді.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня під Іловайськом сили АТО потрапили в оточення бойовиків. В ході боїв українські війська понесли великі втрати. За приблизними даними, у боях під Иловайском загинули 108 українських військовослужбовців.