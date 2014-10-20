Сікорський: Путін погрожував Януковичу забрати Крим, якщо він підпише асоціацію з ЄС

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Politico Magazine.

"Я знаю з моїх розмов та зустрічей з Януковичем, що він хотів підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Але у листопаді 2013 року щось трапилося, щось зламалось. На основі наших розмов та мого відчуття Путін щось йому сказав у Сочі... Я думаю, що він сказав йому: "Не підписуй Угоди про асоціацію, бо в іншому випадку ми заберемо Крим", - сказав Сікорський.

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На думку політика, власне з цієї причини Янукович не підписав цього договору.

Сікорський теж зауважив, що Путін мав компромат на Януковича, та нагадав про величезну кількість готівки, яку екс-президент України вивозив вантажівками напередодні зміни влади.