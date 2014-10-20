У Порошенка готують проект послання до ВР із визначенням нової Стратегії нацбезпеки
Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про підготовку проекту позачергового Послання Президента до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, згідно з розпорядженням, керівництво підготовкою документу покладено на Главу Адміністрації Президента Бориса Ложкіна.
Буде утворено робочу групу у складі радника Президента - директора Національного інституту стратегічних досліджень Володимира Горбуліна, заступника Глави АПУ Ігоря Гриніва, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка, заступника глави АПУ Дмитра Шимківа.
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Президент доручив робочій групі забезпечити збір матеріалів до проекту Послання із визначенням нової Стратегії національної безпеки України, їх зведення та підготовку до 18 листопада 2014 року.
Порошенко також зобов`язав Державне управління справами забезпечити фінансування витрат, пов`язаних з підготовкою проекту документу, підкреслюється в повідомленні.