Прикордонники мають перекваліфікуватися на військових - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко 20 жовтня під час відвідання навчального центру молодших спеціалістів Держприкордонслужби у Черкасах.

За його словами, під час вітчизняної війни 14 року прикордонники мають вміти все: водити танк, БТР, стріляти із зенітки, бути штурмовиком, десантником.

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За словами президента, колишній керівник цього центру генерал-майор Игор Момот, іменем якого указом президента названо центр, у перших рядах рятував свою батьківщину і солдат.

Як заявив президент, під час військового конфлікту на сході загинуло 60 прикордонників, 12 з яких військовослужбовці з Черкаського центру.

“Прикордонники мають бути в авангарді збройних сил, щоб зупинити агресію і дати іншим підготуватися до її відбиття агресії.

Порошенко був вражений, як навчальний центр Держприкодонслужби оперативно перекваліфікувався з підготовки прикордонників-інспекторів на кордоні до підготовки військових спеціалістів.

За його словами, військовослужбовці цього центру знищили понад 509 одиниць бронетехніки терористів та 500 бойовиків.