Прикордонники мають перекваліфікуватися на військових - Порошенко

14:33, 20 жовтня 2014
Політика
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Українські прикордонники, перед якими раніше стояли інші завдання і виконували функції інспекторів на кордоні, мають перекваліфікуватися на військових.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко 20 жовтня під час відвідання навчального центру молодших спеціалістів Держприкордонслужби у Черкасах.

За його словами, під час вітчизняної війни 14 року прикордонники мають вміти все: водити танк, БТР, стріляти із зенітки, бути штурмовиком, десантником.

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За словами президента, колишній керівник цього центру генерал-майор Игор Момот, іменем якого указом президента названо центр, у перших рядах рятував свою батьківщину і солдат.

Як заявив президент, під час військового конфлікту на сході загинуло 60 прикордонників, 12 з яких військовослужбовці з Черкаського центру.

“Прикордонники мають бути в авангарді збройних сил, щоб зупинити агресію і дати іншим підготуватися до її відбиття агресії.

Порошенко був вражений, як навчальний центр Держприкодонслужби оперативно перекваліфікувався з підготовки прикордонників-інспекторів на кордоні до підготовки військових спеціалістів.

За його словами, військовослужбовці цього центру знищили понад 509 одиниць бронетехніки терористів та 500 бойовиків.

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