Полторак: вибух в Донецьку - чергова провокація терористів
02:50, 21 жовтня 2014Політика
0 0
Міністр оборони Степан Полторак заперечує причетність українських військових до вибуху, що стався на Донецькому казенному заводі хімічних виробів.
Полторак назвав вибух в Донецьку провокацією терористів
Про це він сказав в ефірі "Шустер Live".
"Це чергова провокація з боку терористів", - заявив міністр.
За його словами, на цьому заводі знаходилася велика кількість вибухівки, і бойовики могли підірвати його спеціально, щоб звинуватити в цьому українські війська.
Читайте такожУ Донецьку прогримів найпотужніший за весь період АТО вибух (відео)
.Полторак наголосив, що сили АТО не можуть вести вогонь у відповідь по житлових кварталах і у випадку загрози мирному населенню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter