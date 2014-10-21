Полторак: вибух в Донецьку - чергова провокація терористів

Про це він сказав в ефірі "Шустер Live".

"Це чергова провокація з боку терористів", - заявив міністр.

За його словами, на цьому заводі знаходилася велика кількість вибухівки, і бойовики могли підірвати його спеціально, щоб звинуватити в цьому українські війська.

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