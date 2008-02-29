Яценюк каже, що лідери фракцій порозумілися. Тьху-тьху...

Лідери фракцій узгодили протокол порозуміння, і у вівторок, 4 березня, очікується розблокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, розповідаючи про підсумки засідання робочої групи.

За його словами, усі, окрім комуністів, узгодили текст політичної угоди, і якщо нічого не станеться, у понеділок, 3 березня, цей документ буде запропонований на підпис лідерів фракцій.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, до угоди входить протокол порозуміння, а також проект розкладу засідань парламенту.

Він також повідомив, що стосовно НАТО було прийнято рішення відкликати усі зареєстровані проекти постанов і ухвалити новий варіант, узгоджений сьогодні представниками робочої групи.