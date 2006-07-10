СБУ потрусила ”чорних” археологів

Голова Служби безпеки України Ігор ДРІЖЧАНИЙ передав Національному історичному музею декілька червоноглиняних античних глеків для вина, вилучених співробітниками СБУ у так званих «чорних» археологів у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі відбулась сьогодні у Національному історичному музеї в Києві.

За попередніми висновками Комітету з охорони та використання пам’яток історії та культури Криму, глеки походять із могильників VII-IX століть античного містечка Бакла.

Страхова вартість предметів сягає 60 тисяч доларів. Реальну вартість предметів, на думку фахівців, визначити неможливо з огляду на їхню унікальність.

Прес-центр СБУ повідомляє, що за останні 5 років у Криму заарештовано десятки груп грабіжників, що викрали предметів старовини на кілька мільйонів доларів. На сьогодні у Криму зареєстровано понад 6 тисяч античних поховань.