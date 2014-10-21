В АТО заявили про випадки застосування касетних снарядів терористами

Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Його цитує "Українська Правда".

"13 жовтня від МНС була заява, що у селі Євгенівка Слов'янського району фахівці виявили 4 реактивні снаряди "ураган" з боку терористів. Вони були з касетними боєзарядами", - повідомив Лисенко.

"Нашим фахівцям вдалося їх знешкодити і убезпечити мирне населення. Маю зазначити, що це заборонені боєприпаси, і чомусь на цей факт ніхто не звернув уваги", - зазначив він.

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Лисенко також закликав міжнародні організації робити більш деталізовані звіти і надавати відповідні факти та докази.

"Якщо йдеться про застосування касетних боєприпасів по мирних кварталах, то українські військові не застосовують таку зброю. це заборонено президентом", - наголосив він.

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