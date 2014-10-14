Під люстрацію потрапляють більше 80 співробітників центрального апарату МВС - Геращенко

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні у Дніпропетровську, передає Радіо Свобода.

“Цей список буде переданий голові МВС Арсену Авакову, а далі вже буде відбуватися процедура звільнення цих чиновників”, — сказав Геращенко.

Він також поінформував, що в цілому у відомстві найближчим часом планують реформу, яка передбачає “скорочення штату співробітників МВС, збільшення заробітної плати міліціонера та підвищення соціального статусу професії”.

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“Реформа МВС передбачає передання функцій з охорони громадської безпеки місцевим органам влади: щоб питання, пов’язані з автомобільною інспекцією, патрульно-постової службою, насильством у сім’ях тощо, вирішувались на місці”, — сказав посадовець.

Нагадаємо, 16 вересня депутати ухвалили законопроект "Про очищення влади".

9 жовтня президент підписав цей закон.

13 жовтня Порошенко направив закон про люстрацію на оприлюднення.