Українських бійців в аеропорті Донецька сфотографували, коли вони забирали загиблих під обстрілом
14:31, 22 жовтня 2014Політика
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В мережі викладено фото збирання решток загиблого танкіста в аеропорті Донецька.
facebook.com/sergei.loiko
Фотографії виклав користувач Сергій Лойко у Facebook, однак дуже швидко закрив альбом для перегляду.
"Альбом "Повернення Танкіста з Пекла Додому" з технічних причин на тиждень закрито для перегляду", - написав він.
Міністр оборони України Степан Полторак учора заявив, що українські військовики конкурують між собою за право захищати Донецький аеропорт.
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