Українських бійців в аеропорті Донецька сфотографували, коли вони забирали загиблих під обстрілом

14:31, 22 жовтня 2014
Політика
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В мережі викладено фото збирання решток загиблого танкіста в аеропорті Донецька.

facebook.com/sergei.loiko

Фотографії виклав користувач Сергій Лойко у Facebook, однак дуже швидко закрив альбом для перегляду.

"Альбом "Повернення Танкіста з Пекла Додому" з технічних причин на тиждень закрито для перегляду", - написав він.

Міністр оборони України Степан Полторак учора заявив, що українські військовики конкурують між собою за право захищати Донецький аеропорт.

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