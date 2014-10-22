Українських бійців в аеропорті Донецька сфотографували, коли вони забирали загиблих під обстрілом

Фотографії виклав користувач Сергій Лойко у Facebook, однак дуже швидко закрив альбом для перегляду.

"Альбом "Повернення Танкіста з Пекла Додому" з технічних причин на тиждень закрито для перегляду", - написав він.

Міністр оборони України Степан Полторак учора заявив, що українські військовики конкурують між собою за право захищати Донецький аеропорт.