Кабмін ліквідує ряд підрозділів МВС

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, також Кабмін затвердив ще три нормативних акти, які дозволять почати втілення положень концепції реформи МВС.

Зокрема, уряд затвердив проект закону, який врегульовує питання можливості ліквідації ряду підрозділів МВС: ГУБОЗ, транспортної та ветеринарної міліції тощо.

Кабінет міністрів розглянув та затвердив проект постанови, яка закріплює порядок ідентифікації працівників органів внутрішніх справ, зокрема – шляхом носіння нагрудного знаку. Це дозволить легко ідентифікувати кожного працівника органів внутрішніх справ, який перебуває при виконанні службових обов’язків.

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Також було затверджено проект розпорядження Кабінету міністрів щодо позбавлення підрозділів ДАІ функцій з надання адміністративних послуг, запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, надання патрульній службі міліції повноважень Державної автомобільної інспекції із забезпечення безпеки дорожнього руху в населених пунктах. Цим нормативним актом передбачено проведення експерименту на базі Управління ДАІ м. Хмельницького. В рамках експерименту відбудеться об’єднання сил підрозділів ДАІ та патрульної служби в єдиний підрозділ.

Окрім цього, цей нормативний акт визначає завдання МВС з підготовки законодавчої бази для цього об’єднання в цілому в країні. Після доопрацювання вищевказані нормативні акти будуть подані на підпис прем’єр-міністрові України.