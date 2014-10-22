Блокпост під Луганськом військові назвали "Сталінградом": броньована техніка палала, наче сірник (відео)
20:47, 22 жовтня 2014Політика
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Свій "Сталінград" мають українські військові під Луганськом.
Під Луганськом - кладовище військової техніки / ТСН
За кілька кілометрів від міста бійці тримають оборону на блокпості, які самі позначили назвою міста, що витримало найтривалішу оборону Другої світової війни.
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Два місяці тому тут тривав потужний бій. Із боку Луганська військових посипали всім, що тільки було в «запасах». Спаленої техніки тут близько десятка одиниць.
У луганському "Сталінграді" броньована техніка палала, наче сірник
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