Бойовики обстрілюють блокпости сил АТО біля 8 населених пунктів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. В повідомленні вказується, що зафіксовані обстріли неподалік населених пунктів Дебальцеве, Ольхівка, Авдіївка, Ясинувата, Красногорівка, Кіровське, Майорськ, Малоорлівка.

Читайте такожЗа минулу добу бойовики 20 разів вчиняли провокації та обстріли позицій АТО - РНБО

"Незважаючи на трьохсторонні домовленості, так звані "ДНР" та "ЛНР" офіційно визнали результати цих перемовин. Тим часом терористи "ДНР" та "ЛНР" порушують режим припинення вогню, здійснюють обстріли позицій сил АТО", - підкреслюється в повідомленні.