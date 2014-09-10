Бойовики обстрілюють блокпости сил АТО біля 8 населених пунктів
20:31, 10 вересня 2014Політика
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За минулий день збільшилась кількість обстрілів позицій та блокпостів сил АТО.
Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО / Фото УНИАН
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. В повідомленні вказується, що зафіксовані обстріли неподалік населених пунктів Дебальцеве, Ольхівка, Авдіївка, Ясинувата, Красногорівка, Кіровське, Майорськ, Малоорлівка.
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"Незважаючи на трьохсторонні домовленості, так звані "ДНР" та "ЛНР" офіційно визнали результати цих перемовин. Тим часом терористи "ДНР" та "ЛНР" порушують режим припинення вогню, здійснюють обстріли позицій сил АТО", - підкреслюється в повідомленні.
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