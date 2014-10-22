Путін назначив компенсації родинам військових, які пропали безвісті "на навчаннях"

Відповідний закон був оприлюднений у середу.

Згідно з ним, на щомісячні компенсації можуть претендувати сім'ї "військовослужбовця або громадянина, покликаного на військові збори, зниклих без вести при цьому виконанні ними обов'язків військової служби".

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Сума компенсації буде визначатися шляхом розділу на кожного члена сім'ї загиблого чи зниклого "компенсації, встановленої... для інваліда I групи" (14 тисяч рублів), повідомляє Українська правда.

Вступить цей закон в силу лише з 1 січня 2016 року.

Як відомо, російські солдати, що воюють на Донбасі, заявляли, що вони були покликані на "навчання" в Ростовську область.

За оцінками правозахисників, в Україні вже загинуло або зникло безвісті кілька тисяч російських солдат, яких в РФ або оголошують дезертирами, або звільняють з армії заднім числом.