Екс-глава Міненерго Ставицький отримав ізраїльське громадянство - Геращенко

02:18, 23 жовтня 2014
Політика
3 0

Радник глави МВС України Антон Геращенко вважає, що Генеральна прокуратура повинна звернутися до Ізраїлю щодо видачі екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Про це Геращенко написав у своєму Facebook.

Читайте такожЗіткнення під Радою могли організувати спецслужби Росії - Геращенко

"Знаю, що держава Ізраїль незрозуміло за які заслуги видала громадянство громадянину Ставицькому - колишньому міністру палива та енергетики, тому самому, у якого на чорний день було в запасі кілька мільйонів доларів і десятки кілограмів золота вилучених при обшуку. Думаю, що найкращим свідченням того, що Ставицький та інші негідники в Україні поза законом, буде звернення ГПУ про видачу Україні Едуарда Ставицького", - написав Геращенко.

Допис by Anton Gerashchenko.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter