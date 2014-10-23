Екс-глава Міненерго Ставицький отримав ізраїльське громадянство - Геращенко
02:18, 23 жовтня 2014Політика
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Радник глави МВС України Антон Геращенко вважає, що Генеральна прокуратура повинна звернутися до Ізраїлю щодо видачі екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Ставицький отримав ізраїльське громадянство
Про це Геращенко написав у своєму Facebook.
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"Знаю, що держава Ізраїль незрозуміло за які заслуги видала громадянство громадянину Ставицькому - колишньому міністру палива та енергетики, тому самому, у якого на чорний день було в запасі кілька мільйонів доларів і десятки кілограмів золота вилучених при обшуку. Думаю, що найкращим свідченням того, що Ставицький та інші негідники в Україні поза законом, буде звернення ГПУ про видачу Україні Едуарда Ставицького", - написав Геращенко.
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