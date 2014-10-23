Бронетанкова промисловість в Україні стає незалежною від Росії

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас.

Пінькас зазначив, що в більшій частині виробничого циклу, де була значна залежність від поставок з РФ, вже зроблені відповідні зміни і знайдені нові партнери, які постачають відсутні в Україні запасні частини.

"Якщо говорити про бронетанкову техніку, то там більше 90% уже немає залежності від Росії", - підкреслив представник "Укроборонпрому".

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Крім того, кажучи про виробництво бойових ракет, він заявив, що це більш складні механізми, де мала місце глибока кооперація з Росією.

"Хоча такі ж, до речі, проблеми і в Росії є, тому що є абсолютно унікальні технології, яких немає зараз у Росії, а вони використовувалися в Україні, наприклад, на заводі "Артем" у Києві", - пояснив Пінькас.

За його словами, існують цілі виробничі програми, коли російські компанії надавали "Артему" на доопрацювання певні ракетні комплекси.