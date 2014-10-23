Президент підписав низку антикорупційних законів

Зокрема, підписані такі закони: "Про Національне антикорупційне бюро", "Про запобігання корупції", "Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" та "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів". Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

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Закон "Про Національне антикорупційне бюро"передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені високими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.

Закон "Про запобігання корупції" передбачає комплексне реформування системи протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав. Зокрема, передбачається створення Національної комісії з питань запобігання корупції.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів" встановлює механізм виявлення фізичної особи - кінцевого вигодонабувача юридичних осіб, а також вільного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Закон "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" передбачає визначення комплексу першочергових заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні, та формування бази для подальших антикорупційних реформ.

Нагадаємо, всі ці закони Верховна Рада прийняла 14 жовтня.