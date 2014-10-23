Чеченська авіакомпанія в порушення міжнародних санкцій почне літати з Криму до Вірменії

Про це повідомляє інформаційний ресурс окупаційної влади Крыминформ з посиланням на "міністра транспорту Криму" Анатолія Цуркіна.

"Це буде регулярне сполучення. Рейси відправляються щотижня, в неділю о 9 ранку з Сімферополя. Час в дорозі 1 година 45 хвилин", - сказав він.

Читайте такожТуреччина пообіцяла перевірити, чому її судна і літаки відвідують окупований КримЦуркін зазначив, що, на відміну від рейсів в Туреччину, рейси в Єреван будуть здійснюватися саме на регулярній основі.

"Міжнародне авіасполучення в Криму тільки поліпшується, рейсів стає все більше (один-ред.)", - заявив "міністр".

Нагадаємо, у квітні внаслідок санкцій проти окупувала Крим Росії міжнародне авіасполучення з Кримом було припинено. Саме "Грозний-авіа" намагалася порушити заборону, відправивши у липні літак зі Стамбула до Сімферополя через Анапу.