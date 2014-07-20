"Перший міжнародний" авіарейс Стамбул-Сімферополь прилетів з російської Анапи

Про це повідомляють Новини Криму.

Рейс здійснили на турбореактивному літаку Як-42 чеченської компанії Грозний-Авіа. «Однозначно, це перший і не останній рейс. Міжнародні перевезення будуть тільки збільшуватися», - заявив "заступник міністра транспорту" окупаційної влади Криму Анатолій Цуркін.

Як повідомляє видання, увечері в суботу літак вилетів з Сімферополя і взяв курс на Анапу, де й успішно приземлився. Обіцяна 10-хвилинна технічна зупинка вилилася в тригодинну. Тим не менше, після цього літак дійсно полетів у Стамбул.

Інформаційне табло стамбульського аеропорту імені Сабіхи Гекчен показало, що цей рейс прибуде туди з російської Анапи.

Читайте такожПовітряний простір Криму залишається під контролем України - офіційний коментар ІКАООкупаційна влада Криму обіцяла, що зворотний рейс буде прямим. Формально так і виявилося, однак для цього літак знову прилетів в Анапу, але не здійснював там посадку, а просто знизився до висоти 8500 м, розвернувся і полетів у Сімферополь.

Нагадаємо, у зв'язку з анексією Криму Україна як держава, на території якої розташований аеропорт «Сімферополь», повідомила в усі міжнародні структури, в тому числі в Росію, про закриття аеропорту. Росія на це не відреагувала і продовжує виконувати безліч рейсів.

Однак досі всі вони були виключно із Сімферополя в міста Росії.