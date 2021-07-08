Вони просять взагалі не розглядати клопотання про продовження запобіжного заходу Медведчуку, а також допитати як свідків його колег по фракції.

Адвокати народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, продовжують подавати до суду клопотання.

Як передає кореспондент УНІАН, Печерський районний суд Києва так і не приступив до розгляду по суті клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Медведчуку.

Захисники підозрюваного продовжують подавати до суду клопотання. Зокрема, вони заявили клопотання про відкладення судового засідання.

Адвокати мотивували це тим, що Печерський райсуд Києва не має права розглядати зазначене клопотання, оскільки слідство ведуть слідчі Державного бюро розслідувань, головний офіс якого в Шевченківському районі на вулиці С. Петлюри, а отже, розглядати клопотання повинен Шевченківський райсуд Києва.

Читайте такожМедведчук сховав від санкцій РНБО свою яхту за 200 мільйонів доларів – ЗМІ (відео)Крім того, захисники Медведчука стверджують, що суддя Сергій Вовк повинен повернути клопотання прокурора без розгляду. Вони аргументують це тим, що порушено терміни подачі клопотання про продовження запобіжного заходу: згідно з нормами ст. 199 Кримінального процесуального кодексу таке клопотання подається не пізніше ніж за 10 днів до закінчення діючого запобіжного заходу. У випадку з Медведчуком це до 30 червня. А оскільки прокурори внесли своє клопотання лише вчора, то, на думку адвокатів Медведчука, суддя Вовк має залишити його без розгляду.

Крім того, захисники народного депутата вчергове попросили про перерву, щоб Медведчук пообідав.

Також вони заявили клопотання про допит свідків — народних депутатів фракції «ОПЗЖ» та членів цієї партії, зокрема, Юрія Бойка та Василя Німченка. Захист Медведчука заявив відвід секретарю судового засідання. Відвід не був задоволений суддею Вовком.

Наразі суд заслуховує обгрунтування численних клопотань захисників Медведчука.

Суд переглядає запобіжний захід куму Путіна Віктору Медведчуку

Два місяці тому йому оголосили про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму. І тоді суд відправив його під домашній арешт. Сьогодні суд розглядає зміну запобіжного заходу куму Путіна.

Напередодні суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування кримінальної справи за підозрою в державній зраді народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

1 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".

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Автор: Дмитро Хилюк