Адвокати стверджують, що порушено процедуру досудового розслідування, а також, що немає жодних ризиків втечі Віктора Медведчука, підозра йому не обгрунтована та оголошена з порушеннями норм Кримінального процесуального кодексу.

Адвокати народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни, просять суд не обирати йому жодного запобіжного заходу.

Читайте такожСуд над Медведчуком у справі про держзраду: онлайн-трансляціяЯк передає кореспондент УНІАН, наразі у засіданні суду оголошено технічну перерву, до якої в суді виступили адвокати Медведчука.

5 адвокатів Медведчука попросили суд не обирати їхньому клієнту жодного запобіжного заходу. Зокрема, вони заявляють, що сторона обвинувачення не обгрунтувала розмір застави у понад 300 млн грн. За словами адвокатів, прокуратура просить суд обрати Медведчуку заставу, як альтернативу тримання під вартою, у розмірі 132 тис. 159 прожиткових мінімумів, а чому саме така сума - прокурори не надали аргументів.

За словами адвокатів, натомість Кримінальним кодексом передбачено заставу у розмірі від 80-300 прожиткових мінімумів, тобто 181-681 тис. грн.

Також захисники нардепа стверджують, що немає ризиків втечі Медведчука, впливу його на слідство та свідків, знищення доказів.

Підозра, вважають вони, не обгрунтована, а досудове слідство незаконне, оскільки відомості щодо кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено слідчими СБУ, а не ДБР, як того вимагає закон.

Таким чином вони вважають, що жодних підстав обирати запобіжний захід Медведчука не існує.

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Прокуратура просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 10 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

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Автор: Дмитро Хилюк