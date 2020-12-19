Кандидатуру Шкарлета на посаду очільника міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня.

На сайті Верховної Ради з’явився проект постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки України.

Серед ініціаторів проекту постанови № 4525, зокрема, Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Наталія Піпа, Микола Княжицький, Соломія Бобровська.

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Водночас сам текст проекту поки не опублікований.

Кандидатуру Шкарлета на посаду очільника міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення.

Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала «Ганьба», а частина гучно аплодувала.

Тоді нардепи заявили про намір оскаржувати рішення, оскільки є сумніви щодо прозорості голосування.

Пізніше студенти й викладачі анонсували акцію протесту СТОП Шкарлет, на що новопризначений міністр відреагував фразою: «Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш».

Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра

Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».

Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.

Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.

Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Після призначення Шкарлета в МОН не стихають студентські протести.

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Автор: УНІАН