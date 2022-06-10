Сергій Лавров заявив, що нібито українська влада підіграє польським колегам.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров знову заявив про захоплення української території Польщею. Нібито про це свідчать рішення президента України Володимира Зеленського.

Про це глава МЗС РФ заявив росЗМІ, коментуючи слова президента Польщі Анджея Дуди, який порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

"Польща і ті керівники, які допускають подібні сентенції, напевно, їм краще порадити займатися вивченням історії, своєї власної історії і тих подій, які лежать в основі польської історії. Поки ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість діалогу з Росією польські колеги починають активно освоювати українську територію", – заявив дипломат.

При цьому він заявив, що Зеленський і Верховна Рада допомагають Польщі "активно освоювати" українську територію, зокрема про це свідчить надання "особливих прав полякам". Йдеться про намір президента України внести до парламенту проект закону про особливий статус поляків в Україні, який стане відповіддю на закон про надання українцям аналогічних прав з жителями Польщі.

У свою чергу, на думку Лаврова, "Польща створює якусь паралельну систему контролю податкової служби України".

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинних санкцій, в тому числі обмежень на валюту, і розривів торгових зв'язків.

У зв'язку з цим союзники України почали активно допомагати як у гуманітарній сфері, так і у військовій. Одним з найактивніших помічників у боротьбі з окупантами стала Польща.

Так, президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 червня, розпочав турне європейськими країнами заради підтримки інтеграції України в ЄС. Спочатку він повинен був відправитися до Португалії, потім відвідати Італію і Румунію. За його словами, Варшава відправила Києву понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки в рамках військової допомоги.

У свою чергу Москва намагається погіршити відносини між Україною і Польщею, поширюючи фейки. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що Варшава нібито переходить до захоплення територій на заході України.

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