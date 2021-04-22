Читайте такожСправа Стерненка надійшла до апеляційного суду ОдесиЕкс-голова Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що Володимир Зеленський справді пропонував активістові Сергію Стерненку очолити управління Служби безпеки України в Одесі.
Про це колишній очільник ОПУ написав у коментарі до допису журналіста Дениса Рафальського на Facebook.
Журналіст запитав Богдана, чи може той "розставити всі крапки над "i" в цій ситуації. На що Богдан у коментарях підтвердив: таке було.
"Було таке. Але, я думаю, він це зробив на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод, коротше", - написав колишній голова Офісу президента.
Що передувало
- Активіст Сергій Стерненко розповів, що президент України Володимир Зеленський пропонував йому очолити управління СБУ в Одесі.
- За словами Стерненка, це відбулося ще перед парламентськими виборами під час зустрічі з Андрієм Богданом, головою СБУ Іваном Бакановим та власне Зеленським.
- "Не згадаю, чи ще хтось був із посадовців. Також було щонайменше 8 свідків цієї розмови, однак, окрім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу - адже ці люди не афішували цю зустріч, тож це було б не зовсім коректно", - зазначив активіст.
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