Колишній очільник ОП вважає, що така пропозиція була зумовлена "гострим кадровим голодом".

Читайте такожСправа Стерненка надійшла до апеляційного суду ОдесиЕкс-голова Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що Володимир Зеленський справді пропонував активістові Сергію Стерненку очолити управління Служби безпеки України в Одесі.

Про це колишній очільник ОПУ написав у коментарі до допису журналіста Дениса Рафальського на Facebook.

Журналіст запитав Богдана, чи може той "розставити всі крапки над "i" в цій ситуації. На що Богдан у коментарях підтвердив: таке було.

"Було таке. Але, я думаю, він це зробив на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод, коротше", - написав колишній голова Офісу президента.

Що передувало

Активіст Сергій Стерненко розповів, що президент України Володимир Зеленський пропонував йому очолити управління СБУ в Одесі.

За словами Стерненка, це відбулося ще перед парламентськими виборами під час зустрічі з Андрієм Богданом, головою СБУ Іваном Бакановим та власне Зеленським.

"Не згадаю, чи ще хтось був із посадовців. Також було щонайменше 8 свідків цієї розмови, однак, окрім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу - адже ці люди не афішували цю зустріч, тож це було б не зовсім коректно", - зазначив активіст.

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Автор: Катерина Комолова