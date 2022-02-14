Міністр оборони вважає величезною помилкою і нісенітницею, що Київ впаде за пару діб.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що не вірить у можливість нападу військ Російської Федерації на Київ і радить такі апокаліптичні сценарії не розглядати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Зокрема, у міністра запитали, який буде стан справ, якщо буде організовано напад російських військ на Київ.

"По-перше, я у цей сценарій, відверто кажучи, не вірю, тому що атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Я прошу не забувати, що у нас тисяча кілометрів кордону з Республікою Білорусь, з яких 750 км - це болота, хащі і дуже складний рельєф, тому не у кожному місці у принципі легко перетнути цей кордон. Всього 250 км і вони знаходяться не над Києвом, а ближче до польського кордону", - наголосив Резніков.

"Тобто, з точки зору географії, це дуже складна історія - атакувати з півночі Київ. По-друге, до Києва ще треба дійти. Це майже 200 км. Одна з систем оборони побудована у такий спосіб, що ми готові до відсічі і до Києва просто ніхто не дійде. Я вже не кажу про спроможність 4-х мільйонного Києва себе захищати", - наголосив Резніков.

Він вважає величезною помилкою думки, що Київ "буде захоплений або впаде за пару діб". "Я пропоную такий апокаліптичний сценарій навіть не розглядати - це нісенітниця. Вибачте, ті, хто це говорить, навіть якщо наші поважні стратегічні партнери", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, також Резніков наголошує, що Україні воєнний стан наразі вводитися не буде. Міністр сподівається, що російського вторгнення не буде, а Україна вийде з кризи, пов'язаної із накопиченням російських військ біля кордону, сильнішою.

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