28 квітня в Києві пройшов Марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення першої української дивізії "Галичина".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував заяву фракції з нагоди маршу на честь дивізії СС "Галичина".

Про це він заявив журналістам «Страни».

"У нас сьогодні буде заява від партії по цій темі. І, мені здається, це неможливо робити в демократичній країні. Такі речі заборонені законом України", - прокоментував він вчорашню акцію.

Також нардеп пояснив, чому партія заздалегідь не відреагувала на проведення маршу.

"Зараз в країні так багато речей трапляється, що стежити за анонсами якихось маленьких радикальних груп і на це реагувати не було можливості», зазначив Арахамія.

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Марш на честь "Галичини" в Києві

Увечері 28 квітня на Арсенальній площі у Києві розпочався Марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення першої української дивізії «Галичина».

В заході взяли участь близько 100 людей, вони влаштували ходу через центр міста. Активісти несли символіку дивізії та сучасних українських підрозділів.

Ще до початку ходи один з присутніх почав вигукувати гасла проти маршу (зокрема - "есесівська сволота"), однак поліція відвела його з місця пригоди, аби уникнути конфліктів.

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Автор: Іван Бойко