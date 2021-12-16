Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розказав, чи буде новорічний корпоратив у фракції "Слуга народу".
Як передає кореспондент УНІАН, на запитання журналістів, де відбудеться новорічний корпоратив фракції, Арахамія відповів: "Ми не будемо робити якийсь спільний фракційний чи партійний захід… новорічного корпоративу не буде".
Він не виключив, що можуть збиратися по 10-15 депутатів, в тому числі по комітетах.
Арахамія наголосив, що жодної централізованої організації свята не буде.
Читайте також"Просто йшов повз і допомогав жінці": Арахамія розповів версію Порошенка про витівку в прямому ефірі каналуВін також повідомив, що новорічну ніч проведе зі своїми рідними. "Я буду святкувати зі своєю великою родиною вдома, як я роблю це кожного року", - сказав він. За його словами, потім планує на 2-3 дні поїхати в Буковель покататися на лижах, а після – за кордон.
На запитання, чи буде він читати книжки, які рекомендував депутатам голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Арахамія сміючись відповів, що саме йому спікер рекомендував прочитати твори Григорія Сковороди (в інтерв’ю одному з телеканалів Арахамія на запитання, кому належить цитата "Світ ловив мене та не спіймав" Григорія Сковороди, відповів, що герою Леонардо Ді Капріо у фільмі "Спіймай мене, якщо зможеш" - УНІАН).
Водночас Арахамія закликав журналістів також читати Сковороду, бо потім він перевірятиме, чи знають вони його творчість.
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