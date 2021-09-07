Раніше спікер Ради жорстко відреагував на спробу Арестовича порівняти українців і біженців з Афганістану.

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів спікеру парламенту Дмитру Разумкову, який порадив йому "їхати в Талібан".

Про це пише "Страна".

За словами Арестовича, у нього немає конфлікту з головою Верховної Ради.

"Я можу йому тільки поспівчувати, у нього складний політичний сезон. Напевно, не вистачає нервів його починати. Передайте йому, що я подумки з ним і всіляко його підтримую в боротьбі за інтереси і досягнення України", - заявив він, додавши, що не ображається на Разумкова.

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"Розумієте, я 25 років професійно займаюся психологією і я не ображаюся на пацієнтів", - сказав Арестович.

Заява Арестовича й відповідь Разумкова

У своєму недавньому інтерв'ю Арестович спробував порівняти українців і біженців з Афганістану. В результаті порівняння вийшло не на користь перших. "Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах, це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією, знає мови, часто освіченіша, ніж середній українець, і інтегрована в західне співтовариство. З ними проблем не буде", - сказав тоді Арестович. І допустив, що в Україні біженців зможуть використовувати як перекладачів.

У відповідь Разумков жорстко відреагував на таку заяву і порадив Арестовичу "поїхати в Талібан". "Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось в "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер українського парламенту.

Автор: Юрій Годован