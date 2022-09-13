Там сприймають це болісно.

Західні політики дуже гостро відреагували на удари російських військ по критичній інфраструктурі України.

Про це розповів радник офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

"Рамштайн-5" відбувся не дарма. Захід дуже нервово відреагував на удар по ТЕЦ. Там удари по цивільній інфраструктурі напередодні зими сприймають болісно. Тому вони хочуть це припинити", - сказав Арестович.

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За його словами, припинити це можна трьома способами.

"Захистити, надати економічний пакет, а також зробити так, щоб назавжди відобразити бажання стріляти по цивільній інфраструктурі. На цьому ми особливо зосередимося", - зазначив радник офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково - Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удар по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.

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