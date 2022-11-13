Радник ОП запевнив, що готовий піти на наступні президентські вибори тільки за умови, якщо в них не братиме участь Зеленський.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що спробує балотуватися у президенти, якщо Володимир Зеленський не буде подавати свою кандидатуру на наступних виборах, які по плану мають відбутися у 2024 році.

Так, в інтерв'ю на youtube-каналі Раміни Есхакзай, Арестович зізнався, що до війни дуже сильно, на межі "особистих образ" критикував Зеленського за те, що він "грав у президента".

"Але він (Зеленський - УНІАН) перестав, він став президентом і верховним головнокомандувачем воюючої країни", - зазначив Арестович.

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Разом з тим він запевнив, що у разі обрання народом України буде президентом, якому буде заздрити весь світ.

"Повірте мені, українці будуть найбільш щасливою нацією, яка тільки є", - наголосив Арестович.

Раніше Арестович уже говорив про посаду президента. За його словами, президентський пост йому потрібен для того, щоб допомагати людям і "зробити щось хороше". Але запевнив, що готовий піти на наступні президентські вибори тільки за умови, якщо в них не братиме участь Зеленський.

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