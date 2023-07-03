Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що люди з оточення Володимира Зеленського налаштували главу держави проти нього.
В інтерв'ю Дмитру Гордону екс-радник сказав, що такі люди цитують передачі з його участю, вважаючи, що він "бореться" з президентом. "Я підозрюю, що його проти мене особисто дуже сильно налаштували. Є там люди в оточенні. Я не можу сказати, це буде прямим публічним звинуваченням. Для цього докази потрібно мати", - сказав Арестович.
"Ось ці люди, які налаштовують президента проти мене, в тому числі цитуючи наші передачі (а це основний засіб роздратування, я так розумію), вони думають, що коли ми вказуємо на небезпеки, ми боремося з президентом", - пояснив він.
Арестович запевняє, що такі заяви робляться з бажання поспівчувати і допомогти. При цьому він каже, що до президента ставиться дуже добре "чисто по-людськи".
"Я коли його в перший раз побачив, у нас відразу дуже хороший психологічний контакт встановився. Але в той же час я прекрасно розумію величезну кількість помилок, які містить політика, яку проводить нинішня українська держава", - додав він.
Також він сказав, що за час повномасштабної війни президент кардинально змінився. "Наскільки він був легкий ще в перший день, настільки це серйозний, досвідчений дядько зараз, який із задоволенням приймає важкі рішення, повертається всім тілом, гарчить, "будує" Захід. Але все в політиці обмежується картиною світу людини", - додав він.
Звільнення Арестовича
Як відомо, на посаді радника ОП Арестович неодноразово робив заяви, які викликали обурення в українців.
У середині січня, після російської атаки по Дніпру, Арестович заявив, що попадання ракети РФ в багатоповерховий будинок сталося нібито внаслідок роботи української ППО. Цю заяву використовувала російська пропаганда для виправдання своїх атак. Сам Арестович говорив, що лише висловлював "припущення".
Незабаром стало відомо, що у Верховній Раді збирають підписи для його звільнення. Вже 17 січня його відправили у відставку.