Його проведення залежатиме від того, наскільки затягнеться позачергове засідання парламенту.

Сьогодні може відбутися засідання фракції "Слуга народу" за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат від "СН" Арсеній Пушкаренко, відповідаючи на питання УНІАН щодо інформації про проведення засідання фракції сьогодні.

"Нам проанонсували, що, можливо, буде фракція і що в ній має взяти участь президент. Теми на фракцію... нам не оголошують. Все залежить від того, як закінчиться позачергове (засідання парламенту - УНІАН) і що буде з першим законом, де тисяча правок", - зазначив Пушкаренко.

На уточнення, чи може це засідання фракції стосуватися питання заміни на посаді міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, депутат сказав: "Я не думаю, що це буде стосуватися заміни Авакова".

Читайте такожЗеленський пояснив своє ставлення до мовних квотЯк відомо, сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради України. Усього планується розглянути 5 питань порядку денного.

Перше з них - проект закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822) у другому читанні.

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Автор: Тетяна Поляковська