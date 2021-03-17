Раніше в МЗС заявляли, що звернуться у Міжнародний суд ООН у справі збиття літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна з міжнародними партнерами не дозволить Ірану уникнути відповідальності за збиття іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це глава МЗС заявив у відеозверненні, оприлюдненому українським зовнішньополітичним відомством у соціальній мережі Facebook.

"Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину у цій трагедії, ми разом із партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль на знадобилося. Це не лише питання принципу, але і наш моральний обов'язок перед жертвами цієї страшної трагедії", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, в Ірані оприлюднили остаточний звіт, в якому причиною збиття літака української авіакомпанії МАУ назвали "помилку" оператора ППО.

Коментуючи звіт Кулеба повідомив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака. За його словами, представлений Іраном документ не надає усіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.

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Автор: Віталій Саєнко