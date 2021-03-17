Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна з міжнародними партнерами не дозволить Ірану уникнути відповідальності за збиття іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це глава МЗС заявив у відеозверненні, оприлюдненому українським зовнішньополітичним відомством у соціальній мережі Facebook.
"Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину у цій трагедії, ми разом із партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль на знадобилося. Це не лише питання принципу, але і наш моральний обов'язок перед жертвами цієї страшної трагедії", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, в Ірані оприлюднили остаточний звіт, в якому причиною збиття літака української авіакомпанії МАУ назвали "помилку" оператора ППО.
Коментуючи звіт Кулеба повідомив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака. За його словами, представлений Іраном документ не надає усіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.
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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.
- В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
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