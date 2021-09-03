Він провисів там всього декілька годин.

Банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва зняли з Будинку профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, після розголосу у соціальних мережах та ЗМІ, банер із зображенням проросійського політика на Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли.

Наразі невідомо, хто зробив демонтаж рекламної площі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві помістили велетенський банер із зображенням проросійського політика та екс-депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва.

Читайте такожМендель неоднозначно оцінила роботу нового речника ЗеленськогоТакож на банері міститься реклама його телеканалу і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.

В Національному музеї Революції Гідності сподівалися, що банер із зображенням проросійського політика на Майдані провисить недовго.

В КП "Київреклама" сказали, що банер на Будинку профспілок висить законно і в цьому випадку можна звернутися до Держпродспоживслужби. Вони моніторять такі випадки та мають законні важелі впливу.

Будинок профспілок

Взимку 2013-2014 року був головною будівлею, де мешкали учасники Революції Гідності, там працював прес-центр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців та "тітушок".

19 лютого 2014 року Будинок профспілок штурмував спецпідрозділ СБУ "Альфа", внаслідок чого там почалася пожежа і значна частина будівлі вигоріла. До сьогодні триває суд над колишнім начальником СБУ у Києві та Київській області Олександром Щеголєвим, якого обвинувачують і організації та здійснені силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, що Євгеній Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російську агресію, заявляючи, що в Україні – громадянський конфлікт.

Автор: Дмитро Хилюк