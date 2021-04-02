Президент США Джо Байден і лідер України Володимир Зеленський сьогодні проведуть пряму телефонну розмову. І це вперше після перемоги першого з них на виборах. Дзвінок відбудеться на тлі повідомлень про те, що Росія зміцнює свої військові сили на Сході України.
Читайте також"Лідери дуже добре порозуміються": у Зеленського розповіли, коли він зустрінеться з БайденомЦе стривожило США і українських чиновників, що підтвердили Politico двоє людей, поінформованих про заплановану телефонну розмову лідерів двох країн. Вона відбудеться після щонайменше трьох дзвінків між США і Україною на високому рівні, які відбулися цього тижня. Зокрема, Держсекретар Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі й міністр оброни Ллойд Остін розмовляли зі своїми українськими колегами.
Українські чиновники просували телефонну розмову між Зеленським і Байденом впродовж багатьох тижнів. Зокрема, одне з джерел розповіло Politico, що це питання піднімалося під час розмови радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана і голови Офісу президента України Андрія Єрмака.
Байден тримав Україну "на відстані витягнутої руки", водночас тихо підштовхуючи її до проведення подальших реформ. Він добре знається на ситуації в країні, яка лишається критично важливим фронтом зусиль Заходу зі стримування Росії.
Російські війська біля кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- За словами Хомчака, останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримки бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх стратегічних навчань «Захід-2021» Збройні Сили РФ здійснюють поступове нарощування військ уздовж державного кордону України – на півночі, на Сході та на півдні, а саме – у Брянській, Воронезькій областях. Окрім того, нарощування відбувається також в окупованій Росією АР Крим.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
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