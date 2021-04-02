Розмова президентів України і США відбудеться після щонайменше трьох дзвінків на високому рівні.

Президент США Джо Байден і лідер України Володимир Зеленський сьогодні проведуть пряму телефонну розмову. І це вперше після перемоги першого з них на виборах. Дзвінок відбудеться на тлі повідомлень про те, що Росія зміцнює свої військові сили на Сході України.

Читайте також"Лідери дуже добре порозуміються": у Зеленського розповіли, коли він зустрінеться з БайденомЦе стривожило США і українських чиновників, що підтвердили Politico двоє людей, поінформованих про заплановану телефонну розмову лідерів двох країн. Вона відбудеться після щонайменше трьох дзвінків між США і Україною на високому рівні, які відбулися цього тижня. Зокрема, Держсекретар Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі й міністр оброни Ллойд Остін розмовляли зі своїми українськими колегами.

Українські чиновники просували телефонну розмову між Зеленським і Байденом впродовж багатьох тижнів. Зокрема, одне з джерел розповіло Politico, що це питання піднімалося під час розмови радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана і голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Байден тримав Україну "на відстані витягнутої руки", водночас тихо підштовхуючи її до проведення подальших реформ. Він добре знається на ситуації в країні, яка лишається критично важливим фронтом зусиль Заходу зі стримування Росії.

Російські війська біля кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

За словами Хомчака, останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримки бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх стратегічних навчань «Захід-2021» Збройні Сили РФ здійснюють поступове нарощування військ уздовж державного кордону України – на півночі, на Сході та на півдні, а саме – у Брянській, Воронезькій областях. Окрім того, нарощування відбувається також в окупованій Росією АР Крим.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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Переклад: Лесь Димань