Союзники будуть "рухатися лише вперед" з наданням допомоги нашій країні, зазначив очільник Міноборони України.

Візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до України свідчить, про те, що вже ніхто не відступить від підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав журналістам під час переговорів президента України Володимира Зеленського і Байдена. "Я ще раз отримав підтвердження, що це настільки серйозна інвестиція у нашу з вами перемогу, що ніхто вже не дасть задню. Усі будуть рухатись тільки вперед", - сказав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що візит Байдена в Україну можна назвати прагматичним.

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"Це якраз демонстрація однозначної підтримки України в цій несправедливій війні. Однозначний сигнал усім партнерам: бути разом з Україною, вірити у перемогу України. Не просто: давайте дамо їм протриматись і вижити, а вірити в перемогу України і робити для цього все. І найголовніше - швидко", - наголосив Резніков.

Він висловив переконання, що цей сигнал почують у Москві. "Побачать. Почують. Без сумніву", - сказав Резніков.

Разом з тим він не заперечує, що можуть бути нові російські ракетні атаки цього тижня.

"Ви знаєте, ми з вами до цього звикли. Вони завжди щось таке роблять, що навпаки, мені здається, посилює антикремлівську коаліцію. Дуже добре пам'ятаю 10 жовтня, коли був перший масований ракетний удар по Україні, коли я приїхав на "Рамштайн". Якщо у мене тоді ще були, скажімо так, сумніви, чи вдасться мені переконати міністрів так швидко зрушитися у (допомозі - УНІАН) протиповітряній обороні, але 10 жовтня дало мені такі очевидні речі, що моментально все зрушилось. І так кожного разу відбувається", - сказав Резніков.

Візит Байдена в Київ 20 лютого - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, Володимир Зеленський провів у Києві переговори з Джо Байденом і сказав, що результат цього візиту американського лідера стане відчутним на полі бою у боротьбі з російським агресором. Зокрема, очікується посилення українського війська і подальше звільнення українських територій з-під російської окупації.

Сьогодні у Києві Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів. Новий пакет допомоги від США містить артилерійські боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Водночас, за словами президента України, цей пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів.

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