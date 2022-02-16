Також вони не відправлятимуть війська воювати на території України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує, що його країна не має наміру розміщувати ракети в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час звернення стосовно ситуації на кордонах Росії і України.

Байден пояснив, що ніхто не погрожує Росії.

"Дозвольне мені там само чітко роз'яснити те, чого ми не робимо: Сполучені Штати і НАТО не є загрозою для Росії. Україна не погрожує Росії. Ані США, ані НАТО не мають ракет в Україні. Ми не маємо планів також розміщувати їх там. Ми не робимо мішенню народ Росії. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію", - наголосив Байден.

Читайте такожПолітолог пояснив, чому Держдума закликала Путіна визнати "ЛДНР" саме заразТакож президент США звернувся до громадян РФ. "Ви не є нашим ворогом. І я не вірю, що ви хочете криваву руйнівну війну проти України, - країни і народу, з якою ви поділяєте такі глибокі сімейні зв'язки, історію і культуру", - заявив Байден.

При цьому, як заявив Байден, ніхто не прагне прямої конфронтації з Росією, але Росія зробить мішенню американців в Україні, то послідує рішуча реакція.

Також він наголосив, що його країна не відправлятиме війська воювати в Україні.

"Я не відправлю американських військовослужбовців воювати в Україні. Ми постачаємо українським військовим устаткування, щоб допомогти обороняти себе. Ми забезпечили підготовку, поради та розвідувальні дані з цією самою метою. І не сумнівайтесь, що Сполучені Штати захищатимуть кожен клаптик території НАТО з усією силою американської потужності", - заявив Байден.

Він зазначив, що якщо відбудеться напад на одну з країн-членів НАТО, то це означатиме напад на усіх краін-членів Альянсу.

Таким чином Байден запевнив у відданості 5-й статті Вашингтонського договору про створення НАТО.

Він сказав, що США вже відреагували на нарощення військ РФ і відправили додаткові американські сили для зміцнення східних рубежів НАТО.

Загроза нападу РФ

Наразі Росія зосередила понад 100 тисяч військових навколо України, які, як вважає Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу вже у лютому.

15 лютого одразу низка британських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела у розвідці писали, що, імовірно, атака РФ почнеться о 03:00 за київським часом з ракетних ударів.

Водночас у Росії стверджують про нібито відведення сил до місць постійної дислокації, хоча ні в НАТО, ні незалежні експерти це не підтверджують.

За даними CIT, яка займалась розслідуванням збитого МН17, Кремль навпаки перекинув додаткові війська; техніка рухається в бік українського кордону.