Ракета подолала помірну за мірками подібних апаратів відстань - близько 800 км і, досягнувши висоти 2000 км, впала в море біля берегів Японії.

Північна Корея опублікувала фотографії, зроблені під час наймасштабнішого запуску ракети за останні п'ять років.

На незвичайних знімках з космосу відображені частини Корейського півострова і прилеглі райони, повідомляє Бі-бі-сі. Пхеньян підтвердив, що випробував балістичну ракету середньої дальності "Хвасон-12".

Максимальна дальність польоту цієї ракети становить близько 4 тис. км, що дозволяє їй досягти території головної військової тихоокеанської бази ВМФ на острові Гуам. Наскільки відомо, на озброєнні Північної Кореї також стоять ракети з більшою дальністю польоту, що дозволяє досягти материкової території США. Дальність польоту ракети "Хвасон-14" становить 10 400 км, а "Хвасон-15" - 13 тис. км.

Останнє випробування знову викликало тривогу у міжнародного співтовариства. Зокрема, тільки за останній місяць Пхеньян здійснив сім ракетних пусків, що викликало критику з боку США, Південної Кореї, Японії. ООН забороняє Північній Кореї випробування балістичної і ядерної зброї, по відношенню до Північної Кореї введені суворі санкції. Пхеньян, однак, ігнорує заборони. Офіційні особи США заявили, що недавнє зростання активності вимагає відновлення переговорів з Пхеньяном.

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Південна Корея та Японія першими повідомили про запуск після його виявлення своїми протиракетними системами. За даними військових цих країн, ракета подолала досить помірну за мірками подібних апаратів відстань близько 800 км і, досягнувши висоти 2000 км, впала в море біля берегів Японії. На повній потужності і за стандартною траєкторією ракета може пролетіти до 4 тис. км.

Північна Корея підтвердила запуск ракети через державні ЗМІ. Зазвичай про ракетні тести в країні повідомляється через день після їх проведення. Державне інформаційне агентство ЦТАК повідомило, що випробування проводилося для "перевірки її точності". Траєкторія запуску була обрана "з міркувань безпеки сусідніх країн".

Державні ЗМІ також опублікували зображення, деякі з них, за їхніми твердженнями, були зняті камерою, встановленою на боєголовці ракети. На одному зі знімків видно момент запуску, а на іншому, знятому зверху - ракета в польоті.

Лідер КНДР Кім Чен Ин при запуску не був присутній. Однак раніше він побував на запуску гіперзвукової плануючої ракети - більш просунутого типу ракетної технології, призначеної для обходу систем ПРО. В цілому Північна Корея випробувала три таких апарати.

Спеціаліст з Північної Кореї Анкіт Панда вважає, що відсутність Кіма на тесті і вибір слів, використаний в ЗМІ для опису запуску, припускають, що це випробування було призначене для перевірки працездатності ракети, а не для демонстрації нової технології.

Востаннє "Хвасон-12" випробовували в 2017 році. Тоді Пхеньян провів шість пусків, при цьому дві ракети пролетіли над японським островом Хоккайдо, що викликало тривогу у місцевих жителів.

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