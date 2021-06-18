Політик вважає, що спочатку треба встановити режим тиші на Донбасі, а потім розв'язувати питання з врахуванням інтересів місцевого населення

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук наголошує, що без докорінних змін Мінських угод урегулювання на Донбасі неможливе.

Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ви бачите, сім років йде війна, працює мінський майданчик, але на жаль, немає руху уперед, такого, як хотіла б Україна, і я думаю, це бачать усі. Тому ясна справа, хтось хоче чи не хоче, можемо ми чи не можемо, без трансформації мінського майданчика і мінських домовленостей, які були зроблені свого часу під різними впливами - агресії, тиску і т.п., - ми, не внісши до Мінських домовленостей якісь докорінні зміни, ми рух уперед не зробимо", - сказав Кравчук.

Він пояснив, що поки триває війна, стріляють і вбивають, і доки не створені передумови для розв'язання будь-яких питань - виборів чи організації влади і життя на нових засадах, просунутися далі у питанні урегулювання буде неможливо.

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У зв'язку з цим Кравчук наголосив, що спочатку треба встановити режим тиші і припинення вогню, створити передумови для розв'язання наявних проблем, і лише потім крок за кроком треба розв'язувати усі питання з врахуванням інтересів місцевого населення у Донецькій і Луганській областях. За його словами, треба враховувати особливості, притаманні регіону.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший президент Леонід Кравчук спростував чутки, що генсек СРСР Микита Хрущов начебто "подарував" Україні Крим у 1954 році. За його словами, півострів обійшовся Києву у понад 105 мільярдів доларів.

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Автор: Віталій Саєнко