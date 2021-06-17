Кравчук каже, що Хрущова у 1954 році зустрічали в Криму росіяни з закликом забрати їх звідти.

Перший президент Леонід Кравчук спростував чутки, що генсек СРСР Микита Хрущов начебто «подарував» Україні Крим у 1954 році. За його словами, півострів обійшовся Києву у понад 105 мільярдів доларів.

Про це Кравчук розповів в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай.

Кравчук нагадав, що на початку 1954 року Хрущов у супроводі преси приїхав до Криму, тоді на нього чекали російські громадяни з закликом забрати їх з півострова через складні умови ведення господарства. Через що генсек СРСР одразу вилетів до Києва та заявив першому секретарю Компартії України Кириченку, що країна мусить забрати проблемну територію.

«Кириченко каже: Як же? У нас же плани! Ми не можемо. І було ухвалено рішення політбюро ЦК КПРС про те, щоби Крим передати Україні. Рішення політбюро. Але це ж закрите рішення. Було доручення Верховній Раді РФ і ВР України ухвалити відповідне рішення. Верховна Рада РФ ухвалила рішення передати Крим Україні, а ВР України ухвалив рішення прийняти Крим до України», – розповів перший президент України.

Читайте такожРазумков про відновлення водопостачання в Крим: "теоретично можливо все"Кравчук наголосив, що ніякого подарунку не було, а були законні рішення комуністів.

«Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала, бо вона знала, які важкі часи на неї чекають. Це ж не просто прийняли якусь заможну територію, треба було облаштовувати, проводити канал», – зазначив екс-глава держави.

Також він уточнив, що мова про витрати на будівництво каналу, доріг, громадського транспорту, загалом інфраструктури.

«Це колосальні гроші. Коли я був президентом, мені доповідали, що у ті часи це коштувало Україні понад 105 мільярдів доларів. Це ж було витрачено з українського бюджету. І щороку ухвалювалося рішення про забезпечення Криму харчами, бо туристів було багато. Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки – це була затратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями», – підкреслив Кравчук.

Він відповів, що зараз росіяни хочуть перетворити Крим у військову базу, «бо не вистачає, кажу відверто, розуму і можливостей підняти Крим».

Крим дістався Радянському Союзу після перемоги Заходу над режимом Гітлера у 1944 році. Після чого комуністи депортували кримський народ, болгар, вірмен, греків тощо, а в 1945-му скасували статус автономної республіки.

У складі РРФСР півострів перебував менш як 30 років. Україні Крим віддали за указом Президії Верховної Ради СРСР у 1954 році.

У 2014 році Росія окупувала український півострів, провівши там фіктивний референдум, результати якого не визнає світ. Кремль продовжив політику СРСР щодо гонінь нацменшин. Найбільше від влади окупантів потерпають кримські татари.

Москва стверджує, що таким чином, ввівши свої війська на чужу територію та встановивши там маріонетковий уряд, «повернула свою землю».

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Автор: Яна Ставська