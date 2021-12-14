Президент зазначив, що РФ за допомогою військ біля українського кордону шантажує усю Європу. Ще одним важелем тиску є "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica прокоментував скупчення військ РФ вдовж кордону України, загрозу "Північного потоку-2" та інші актуальні теми.

УНІАН зібрав найважливіші тези.

Про російські війська біля кордону

Зеленський заявив, що Росія використовує скупчення військ поблизу кордону задля шантажу західних держав. На його думку, якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким. Тоді це можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти України та регіону в цілому.

Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах. Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх, - сказав Зеленський.

Про готовність української армії

Президент наголосив, що українська армія захищатиме людей та території від і від будь-яких посягань.

Читайте такожУгода "проти України". Чому ніхто не буде вирішувати наші проблеми"Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень. Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних переговорів щодо миру на сході України", - сказав президент.

Як приклад він навів домовленість щодо полонених, яку РФ досі не виконала.

Про загрозу вторгнення РФ в Україну та війну на Донбасі

Зеленський зазначив, що Україна думає про можливу кількість жертв у разі ескалації конфлікту та наполягає на активізації дипломатії.

Ми не "граємо" зброєю, не виставляємо війська під кордон, не робимо силових кроків щодо окупованої території нашої держави. За роки війни ми вже маємо близько 15 тисяч загиблих. Півтора мільйона українців були змушені залишити свої домівки й стали внутрішніми біженцями. Якщо ж говорити про ціну не локального, а ширшого конфлікту, то зрозуміло, що людські втрати можуть бути на порядок вищими. Зокрема й для росіян. Чи готове російське суспільство платити життями своїх синів за спробу окупації ще якоїсь частини України?, - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб мир був чесним і довготривалим. Водночас РФ не готова визнати себе стороною цієї війни.

"Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити з сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці", - сказав він.

Про відмову від членства в НАТО

"Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - сказав президент, коментуючи заяви РФ щодо гарантій невступу України в НАТО.

Про переговори Байдена та Путіна

Зеленський досить лаконічно прокоментував нещодавній саміт президентів США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна. Водночас він бачить деякі зміни.

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", - сказав Зеленський

Про "Північний потік-2"

Введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" підірве безпеку Європи. Зокрема, постраждає центр та схід.

Читайте такожНовий канцлер Австрії наполягає на запуску "Північного потоку-2"За словами Зеленського, запуск російського проєкту "є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону".

"Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", - наголосив Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в "гарячій точці" Донбасу й обговорити війну. Російська сторона, своєю чергою, запросила українського лідера до Москви.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". У РФ стверджують, що їхня країна тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.

Переговори по Донбасу вели у "мінському" (Україна, Росія, ОБСЄ) і "нормандському" форматах (українська держава, РФ, Німеччина та Франція).

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Автор: Марта Гичко