Україна без американського посла вже майже два роки.

Білий дім найближчими тижнями оголосить посла США в Україні найближчими тижнями.

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив тимчасово повірений у справах України Джордж Кент.

Він зазначив, що відбір послів наразі є пріоритетом Адміністрації Байдена, і що Вашингтон над вирішенням цього питання вже працює. Кент також уточнив, що за каденції Трампа 80 країн світу були без американських послів.

"У багатьох з цих країн — політичні призначенці, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці. Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата", – сказав Кент.

Читайте такожЗеленський підписав указ щодо наближення України до НАТО: що він передбачаєНа початку липня у ЗМІ з’явилась інформація, що США розглядають самого Джорджа Кента на пост посла в Україні. Його офіційне призначення може відбутися у жовтні-листопаді 2021 року.

Джордж Кент очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін. Він працював у місії США у Києві після Помаранчевої революції, з 2004 по 2007 рік, та після Революції Гідності, з 2015 по 2018 рік, і дуже добре обізнаний з українським контекстом.

Два роки тому Кент виступав під час слухань у справі імпічмента Дональду Трампу.

Дипломат доповідав американським посадовцям про події в Україні, зокрема про екс-генпрокурора Юрія Луценка і його контакти з адвокатом екс-президента США Руді Джуліані, згадував і про справу вбитої громадської активістки Каті Гандзюк.

Попередній посол США в Україні Марі Йованович у травні 2019 року завершила роботу в Києві та від’їхала до Сполучених Штатів. Новина про достроковий від'їзд Йованович спричинила обурення серед політиків-демократів. Конгресмени-демократи назвали рішення "політично мотивованим".

Марі Йованович стала послом США в Україні у серпні 2016 року, незадовго до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США. Посол критикувала хід судової реформи в Україні, корупцію, пропонувала відновити статтю про незаконне збагачення і звільнити з САП Назара Холодницького.

Від’їзду Йованович передував скандал з екс-генпрокурором Юрієм Луценком, який заявив, що дипломатка передавала йому список осіб, яких нібито не можна переслідувати. Крім того, тлом для заяви Йованович слугував розголос про тиск Трампа на Україну через Байдена.

Автор: Яна Ставська